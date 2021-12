Buschauffeurs Ter Apel: extra maatregelen tegen overlastgevers niet genoeg

Op buslijn 73 tussen Emmen en Ter Apel komen extra maatregelen die de overlast van asielzoekers uit veilige landen moet tegengaan. Na 21.00 uur rijden er beveiligers mee in de bussen en ook gaat de speciale pendelbus, die alleen bedoeld is voor asielzoekers, in de toekomst vaker rijden. De buschauffeurs vinden het echter niet voldoende.

Demissionair staatssecretaris Broekers-Knol (VVD) heeft de maatregelen bekendgemaakt naar aanleiding van een digitaal gesprek met buschauffeurs afgelopen woensdag. In overleg met de gemeente Westerwolde en Emmen is er nog eens 50.000 euro vrijgemaakt voor de pendelbus.

Op buslijn 73 worden chauffeurs regelmatig geconfronteerd met overlast en intimidatie door zogenoemde veiligelanders. Dat zijn mensen die niet in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning, bijvoorbeeld asielzoekers uit Marokko. Afgelopen maand legden de chauffeurs meermaals hun werk neer en organiseerden acties om aandacht te vragen voor de situatie.

Te weinig

"Onze leden zijn teleurgesteld", zegt Edwin Kuiper van vakbond FNV tegen RTV Noord. "Wij hadden geëist dat er vanaf 18.00 uur al beveiligers mee zouden rijden: dat wordt drie uur later. Ook krijgen we het idee dat het voor een bepaalde periode is, wij zien graag dat dit voor onbepaalde tijd wordt ingesteld."

Ook dat de speciale pendelbus pas na de lockdown vaker gaat rijden, begrijpt Kuiper niet. "Ik zie niet in waarom de lockdown als reden wordt gebruikt om het pas dan te doen. Buschauffeurs werken in de avonduren door en overlastgevende veiligelanders reizen dan ook gewoon heen en weer."

Bovendien wil de vakbond ook standaard beveiliging op station Emmen en op de bushalte in Ter Apel. "Dat gebeurt niet, maar dat is wel een heel belangrijk punt voor ons. Het voorstel van de staatssecretaris voldoet dus ruim niet aan onze eisen", zegt Kuiper. "Het zijn gewoon oude afspraken, maar dan in een nieuwe brief."

De chauffeurs overwegen na de feestdagen opnieuw actie te gaan voeren.