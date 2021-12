Buschauffeurs Ter Apel voeren opnieuw actie voor beveiligers op de bus

Wat de chauffeurs ook steekt, is dat er vanochtend niemand van het Qbuzz-bestuur aanwezig was. "We hebben het idee dat het ze helemaal niet boeit."

Vervoerder Qbuzz noemde de staking eerder al "buitenproportioneel en ontzettend vervelend voor reizigers".

Directeur van der Mark van Qbuzz zegt dat hij de FNV donderdag nog heeft uitgenodigd voor een gesprek. "Die uitnodiging is afgewezen. Men houdt vast aan de eisen die ze eerder gesteld hebben en gaan voorbij aan alle gesprekken die al lopen."

Pendelbus

Die gesprekken lopen onder meer met het ministerie van Justitie en Veiligheid, zegt Van der Mark. "Daarin is het voorstel gedaan om de speciale pendelbus voor asielzoekers voortaan van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat te laten rijden." Die bus rijdt nu alleen overdag.

"Het uitbreiden van de pendelbus zou een hele grote eerste stap zijn die een groot deel van de pijn wegneemt", denkt Van der Mark. Hij hoopt dat het ministerie die buslijn gaat betalen.

Demissionair staatssecretaris Ankie Broekers-Knol komt volgende week met een delegatie van de chauffeurs praten over de overlast in de bussen.