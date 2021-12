Taakstraffen en één dag cel voor klanten en hulp aan 16-jarige prostituee

De rechtbank in Den Bosch heeft vijftien mannen veroordeeld tot een dag cel en taakstraffen tot 180 uur voor het hebben van seks met een minderjarige prostituee. Ook is een aantal mannen dat haar bij haar sekswerk hielp of beeldmateriaal van haar bezat, veroordeeld tot gevangenis- en taakstraffen.

In de zomer van 2019 had het toen 16-jarig meisje uit Valkenswaard betaalde seks met zeker honderd mannen. De politie kwam haar op het spoor via een advertentie, waarop een undercoveragent een afspraak met haar maakte in een hotel in Eindhoven. Uiteindelijk kwam de politie via contactgegevens op haar telefoon meerdere verdachten op het spoor.

Drie mannen die vervoer en klanten regelden zijn veroordeeld voor uitbuiting en mensenhandel. Een 25-jarige man uit Tilburg kreeg de hoogte straf: twaalf maanden cel, waarvan zes voorwaardelijk. De andere twee komen er vanaf met een dag cel en taakstraffen oplopend tot 240 uur.

In totaal stonden in de zaak 21 verdachten terecht. Eén daarvan is vrijgesproken.

Beter controleren

Volgens de rechter hebben de mannen niet alles gedaan wat mogelijk was om de leeftijd van het meisje te controleren. Ze toonde hen een kopie van het paspoort van haar toen 21-jarige zus en de mannen vroegen haar niet naar haar echte identiteitsbewijs.

Het Openbaar Ministerie had tot vier maanden cel en hogere taakstraffen geëist, met als doel een afschrikkende werking. Volgens de officier van justitie is dat nodig om mannen voortaan beter na te laten denken voordat ze een jonge prostituee bezoeken. Dat beaamde de rechter, die in de strafbepaling meenam dat "minderjarigen moeten kunnen opgroeien in een veilige omgeving en zich veilig moeten kunnen ontwikkelen".

Uiteindelijk vielen de straffen wel lager uit dan de eisen, omdat de verdachten er niet actief op uit zouden zijn geweest om seks te hebben met een minderjarige. Bovendien waren er volgens de rechter geen bijzondere omstandigheden in uiterlijk en gedrag van het meisje dat de mannen had moeten alarmeren en moet de straf proportioneel zijn, schrijft Omroep Brabant. Ook nam de rechter mee dat er veel media-aandacht is voor de zaak, wat ook al een "preventieve werking" heeft.

Geen hulp gehad

De jonge vrouw zei tijdens een eerdere zitting dat ze geen slachtoffer is geworden van een loverboy of pooier. "Ik maakte zelf de afspraken met de klanten en beheerde het geld. Als ik 500 euro verdiende, kreeg de chauffeur 150."

Ze heeft dan ook geen aangifte gedaan tegen haar chauffeurs en klanten. "Ik heb geen hulp gehad en ik heb zelf mijn klanten misleid", zei ze. Momenteel verblijft ze in een jeugdinternaat in Noord-Brabant.

Wel diende ze een vordering in tot vergoeding van immateriële schade. Die wees de rechter af omdat er niet genoeg aanwijzingen zouden zijn voor concrete gevolgen, hoewel de rechter zich "kan voorstellen dat zij psychische schade heeft geleden."