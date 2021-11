17 mannen vervolgd voor betaalde seks met minderjarig meisje Eindhoven

Het Openbaar Ministerie gaat zeventien mannen vervolgen die zouden hebben betaald voor seks met een 16-jarig meisje. Ze komt uit de buurt van Eindhoven. Het is de grootste zedenzaak die aan het licht is gekomen sinds de Valkenburgse zedenzaak uit 2015.

De klanten worden beschuldigd van seks met een minderjarige prostituee. Dat is strafbaar, ook als ze niet wisten dat het meisje nog geen 18 jaar was, benadrukt het OM.

Het meisje van 16 had drie verschillende chauffeurs, die haar naar hotels in onder meer Eindhoven en Limburg vervoerden om daar seks te hebben met tientallen mannen. Ook vonden er afspraken plaats in auto's of woningen van klanten. De drie chauffeurs hebben volgens justitie verdiend aan de prostitutie en worden vervolgd.

Politie maakte nepafspraak

De zaak kwam twee jaar geleden aan het rollen na een tip over een seksadvertentie. Rechercheurs maakten een nepafspraak, waarna ze bij een hotel in Eindhoven uitkwamen. Daar vonden ze het meisje. Via onder meer haar telefoon kon de politie een deel van haar klanten achterhalen.

Volgens het OM is uit het onderzoek naar voren gekomen dat het meisje het werk ook zelf wilde doen. "Het kan best dat ze zelf ook afspraken had geregeld, maar in veel gevallen waren de chauffeurs daarvoor verantwoordelijk", zegt een woordvoerder van het OM. "Zij plaatsten ook de advertenties en worden dus ook vervolgd voor mensenhandel." Dinsdag komt de zaak voor de rechter.

Cel en taakstraf

Het is de eerste grote zedenzaak sinds de zaak in Valkenburg uit 2015. De 16-jarige Kimberley werd toen door haar pooier Armin A. gedwongen om seks te hebben met tientallen mannen. Hij moest daarvoor twee jaar de gevangenis in. Zes klanten kregen een dag cel en een taakstraf.