Celstraffen geëist voor mannen die 16-jarige sekswerker hielpen

Tegen drie mannen die vervoer en klanten regelden voor een minderjarig meisje uit Valkenswaard dat werkte als prostituee, zijn celstraffen van 10 tot 18 maanden geëist. Dat het toen 16-jarige meisje zelf het initiatief nam om illegaal als prostituee te werken, doet volgens het Openbaar Ministerie niets af aan hun strafbaarheid.

Zo deed het drietal volgens het OM niks om de echte leeftijd van het meisje te achterhalen. Zij liet hun het identiteitsbewijs van haar toen 21-jarige zus zien. Vervolgens zouden ze niets hebben gedaan om het te controleren, hoewel ze wel twijfelden aan haar verhaal.

In de zomer van 2019 had het meisje betaalde seks met zeker 100 mannen. De politie kwam haar op het spoor via een advertentie, waarop een undercoveragent een afspraak met haar maakte in een hotel in Eindhoven. Uiteindelijk kwam de politie via contactgegevens op haar telefoon meerdere verdachten op het spoor.

'Geen slachtoffer'

Een 25-jarige man uit Tilburg hoorde met 18 maanden de zwaarste straf tegen zich eisen. Volgens justitie was hij enkel uit op financieel gewin en deed hij niks met de aanwijzingen dat de toen 16-jarige te jong was voor sekswerk. De andere twee verdachten van 29 en 35 moeten als het aan het OM ligt tien maanden de cel in.

De jonge vrouw verklaarde vandaag in de rechtbank dat ze geen slachtoffer is geworden van een loverboy of pooier, schrijft Omroep Brabant. "Ik maakte zelf de afspraken met de klanten en beheerde het geld. Als ik 500 euro verdiende, kreeg de chauffeur 150."

Ze heeft geen aangifte gedaan tegen haar chauffeurs en klanten. "Ik heb geen hulp gehad en ik heb zelf mijn klanten misleid", zei ze. Momenteel verblijft ze in een jeugdinternaat in Noord-Brabant.

De komende dagen staan naast de drie chauffeurs ook achttien mannen terecht met wie ze seks had.