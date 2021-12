Tijdcapsule uit omstreden beeld generaal Lee stelt teleur

Een zilveren munt, drie boeken en een envelop met documenten. Dat was de inhoud van een tijdcapsule die afgelopen vrijdag werd teruggevonden bij het ontmantelen van een standbeeld van generaal Lee in Richmond, in de Amerikaanse staat Virginia. Onderzoekers hadden op meer gehoopt.

Het beeld van de belangrijkste militaire leider van de Zuidelijke Staten uit de Amerikaanse Burgeroorlog stond 130 jaar lang op een prominente plaats in de stad, ooit de hoofdstad van de Confederatie (van Zuidelijke Staten die zich hadden afgescheiden). Na de Black Lives Matter-protesten na de dood van George Floyd werd besloten het eerbetoon te verwijderen.

Historici wezen erop dat er bij de oprichting van het beeld in 1887 een tijdcapsule in de sokkel was geplaatst. 37 plaatselijke prominenten en organisaties hadden een zestigtal objecten verzameld, vooral voorwerpen in relatie tot de burgeroorlog.

Topstuk was een foto van het opgebaarde lichaam van president Lincoln, schreven de kranten in 1887, die enkele dagen na het einde van de oorlog werd doodgeschoten door een aanhanger van het Zuiden. Zo'n afbeelding zou uniek zijn.

Live-uitzending

Toen het beeld van Lee in september werd weggetakeld, zochten de slopers in de 12 meter hoge sokkel twaalf uur lang naar de tijdcapsule. Er werd niks gevonden, maar afgelopen vrijdag stuitte men halverwege het voetstuk alsnog op een loden kistje, iets groter dan een schoenendoos.

Conservatoren hadden vijf uur nodig om de doos zorgvuldig open te breken. Het deksel werd uiteindelijk in een live-uitzending verwijderd, in aanwezigheid van gouverneur Northam. Naast de zilveren munt vond men een almanak uit 1875, een roman van iemand die aan de sokkel had gewerkt en een soort kasboek, dat nog te kwetsbaar is om te openen.

Gouverneur Northam was aanwezig toen de capsule opengemaakt werd: