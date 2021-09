Omstreden standbeeld van generaal Lee in Amerikaanse staat Virginia verwijderd

Een omstreden standbeeld van de Amerikaanse generaal Robert E. Lee in Richmond, in de staat Virginia, is weggehaald. Het beeld was een van de belangrijkste monumenten in de VS van de zogenoemde Confederatie, de zuidelijke staten die in de Amerikaanse Burgeroorlog (1861-1865) voor onafhankelijkheid en handhaving van de slavernij streden.

Het standbeeld van meer dan zes meter hoog, op een sokkel van twaalf meter, stond sinds 1890 in de stad Richmond, de hoofdstad van de Confederatie. Het stelt Lee voor die op een paard zit. De generaal was in de burgeroorlog een vooraanstaande aanvoerder van de zuidelijke troepenmacht.

Bekijk hier het wegtakelen van het beeld: