Wolf doodgereden op provinciale weg bij Elspeet

Bij Elspeet op de Veluwe is een wolf doodgereden. Het gaat om een mannetje, zeggen de Zoogdiervereniging en BIJ12, het bureau dat voor de provincies onder meer wolvenzaken bijhoudt.

De wolf werd gevonden op de provinciale weg N310 bij de Gelderse plaats. Het dier is mogelijk een nakomeling van de roedel op de Noord-Veluwe. Onderzoek moet nog uitwijzen of dat inderdaad het geval is.

Het kadaver wordt nu naar het Dutch Wildlife Health Centre van de Universiteit Utrecht gebracht, waar onder meer sectie wordt verricht, meldt Omroep Gelderland.

Het komt in Nederland vaker voor dat wolven worden doodgereden. Van de zeven dode wolven die tot dusver zijn gevonden, kwamen er zes om het leven vanwege een aanrijding. Een andere wolf die in oktober bij het Gelderse Stroe werd gevonden, was doodgeschoten.