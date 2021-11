Nog geen spoor van schutter die wolf doodschoot bij Stroe

De politie weet nog steeds niet wie de schutter is die begin vorige maand een wolf heeft gedood. Een van de scenario's is dat de kogel afkomstig is van iemand "die minder enthousiast is" over de wolf in ons land, zei een woordvoerder vandaag in tv-programma Opsporing Verzocht.

De kans dat het dier per ongeluk tijdens de jacht is doodgeschoten, is volgens de politie nihil, meldt Omroep Gelderland. "Wolven zijn extreem schuwe dieren, die zich alleen 's nachts en in de schemering laten zien", aldus de woordvoerder. "De wolf lijkt doelbewust neergeschoten. De schutter heeft moeite moeten doen om op hem te schieten."