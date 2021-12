Slob en Blokhuis niet terug in nieuw kabinet

Arie Slob en Paul Blokhuis keren niet terug in het nieuwe kabinet. Beide bewindslieden van de ChristenUnie verlaten de landelijke politiek. Slob is nu demissionair minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media; Blokhuis is staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Slob, die eerder onder meer ook partijleider van de ChristenUnie was, zegt "in dankbaarheid een stap naar achteren te zetten in het vertrouwen dat de ChristenUnie met nieuwe energie verdergaat".

Blokhuis zegt dat hij best had willen doorgaan als bewindsman. "Maar tegelijkertijd draait het niet om mij. Ik draag dan ook vol vertrouwen het stokje over aan een ander, aan een nieuwe generatie."

ChristenUnie houdt twee ministers en één staatssecretaris

Partijleider Segers beschouwt Slob als zijn politieke leermeester. "En met Paul liep ik zelfs al in de jaren 90 door de gangen van de Tweede Kamer."

Vorige week werd bekend dat de ChristenUnie evenveel bewindslieden zal leveren aan het nieuwe kabinet als aan het huidige, demissionaire: twee ministers en één staatssecretaris. Het derde ChristenUnie-lid van het demissionaire kabinet is minister Schouten. De algemene verwachting in Den Haag is dat zij wél terugkeert.

VVD-leider Rutte werd vorige week benoemd tot formateur. Hij wil begin januari gesprekken voeren met kandidaat-bewindslieden.