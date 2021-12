Huizenprijzen in november 20,1 procent hoger, sterkste toename sinds 2000

In juni 2013 bereikten de huizenprijzen van koopwoningen een dieptepunt - sindsdien is er sprake van een stijgende trend. De prijsindex was in november 2021 het hoogste ooit, meldt het CBS. Vergeleken met het dieptepunt in juni 2013 waren de huizenprijzen in november bijna 86 procent hoger.

Hoe zijn we eigenlijk in die wooncrisis terechtgekomen? NOS op 3 legt het uit in deze video: