NAVO ziet meer Russische troepen bij Oekraïne, mogelijk overleg in januari

De secretaris-generaal van de NAVO, Jens Stoltenberg, zegt dat de opbouw van Russische troepen aan de grens met Oekraïne nog altijd doorgaat. Westerse inlichtingendiensten zagen begin deze maand dat Rusland daar 75.000 tot 100.000 militairen had samengetrokken.

"We zien dat ze steeds meer strijdkrachten - artillerie, gevechtstroepen en tanks - samentrekken", zei hij in Brussel in de marge van een ontmoeting met de Roemeense premier Ciucă.

Stoltenberg zei verder dat hij zo snel mogelijk met de Russen in gesprek wil. "We blijven tot overleg bereid en ik ben van plan om in het nieuwe jaar de NAVO-Ruslandraad zo snel mogelijk bijeen te roepen."

Die raad is een overlegorgaan in Brussel waar de NAVO en Rusland veiligheidsvraagstukken kunnen bespreken. In juli vorig jaar was ze voor het laatst bijeen. Rusland ging niet op latere uitnodigingen in.

Harde eisen Kremlin

Het Kremlin stelde vrijdag de harde eis dat de NAVO afstand neemt van Oekraïne en vrijwel al zijn troepen en wapens terugtrekt uit voormalige lidstaten van het Warschaupact, zoals Polen, Hongarije en Tsjechië.

President Poetin herhaalde die eis vandaag. In een toespraak voor de hoogste Russische officieren stelde hij de NAVO verantwoordelijk voor het oplopen van de spanningen. De NAVO is sinds het einde van de jaren 90 steeds verder naar het oosten uitgebreid. "De situatie werd slechter en slechter", zei Poetin. "En nu zijn we in de situatie dat we het op een of andere manier moeten oplossen."