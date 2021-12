Emir Dubai moet ex en kinderen 645 miljoen euro betalen

Wie is prinses Haya?

Prinses Haya (47) studeerde aan de universiteit van Oxford, waar ze een interdisciplinaire bachelor in filosofie, politicologie en economie behaalde. Ze was als jonge vrouw een ster in de paardensport, schopte het tot de Olympische spelen in 2000 en werd zeven jaar later lid van het IOC. Zij en haar ex-man zijn ook succesvolle fokkers van racepaarden. De prinses heeft nauwe banden met het Britse koningshuis.