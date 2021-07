'Gegijzelde' prinses Latifa ook mogelijk doelwit van spionagesoftware Pegasus

Ook het telefoonnummer van de Dubaise prinses Latifa is opgedoken op de lijst met mogelijke doelwitten van de spionagesoftware Pegasus. Latifa is de 'gegijzelde' dochter van de emir van Dubai, die ze in het verleden onder meer heeft beschuldigd van marteling en van wie ze heeft geprobeerd weg te komen.

Latifa probeerde in 2018 per boot te vluchten, maar werd tegengehouden. Hoe haar vluchtpoging destijds is ontdekt, was onduidelijk. The Washington Post meldt nu dat de nummers van Latifa en van haar vrienden op de lijst met mogelijke doelwitten verschenen in de dagen en uren nadat ze haar vluchtpoging begon.

De afgelopen dagen publiceerden internationale media als The Guardian, The Washington Post en Le Monde volop over de Pegasus-spionagesoftware van het Israëlische bedrijf NSO Group. De software, volgens het bedrijf bedoeld om terroristen en criminelen op te sporen, is mogelijk ook gebruikt om de telefoons van staatshoofden, journalisten en activisten te kraken.

Prinses Haya

De internationale nieuwsorganisaties hebben onderzoek gedaan naar een lijst met zo'n 50.000 telefoonnummers die mogelijk het doelwit zijn geworden van Pegasus. De NSO Group ontkent dat de mensen op de lijst in de gaten werden gehouden.

De naam van prinses Haya, een van de zes vrouwen van de emir van Dubai, sjeik Mohammed bin Rashid al-Maktoum, staat ook op de lijst. Zij is in 2019 Dubai ontvlucht en ook haar nummer werd in de periode van die vlucht op de lijst gezet.