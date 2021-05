Foto's opgedoken waarop 'gegijzelde' prinses Latifa in Dubai mogelijk te zien is

Op de eerste foto lijkt Latifa in een winkelcentrum te zitten in Dubai. Op de achtergrond is reclame te zien voor een film die op 13 mei in première ging in Dubai. De tweede afbeelding is volgens de omschrijving genomen in een restaurant tegenover de iconische wolkenkrabber Burj Khalifa.

De koninklijke familie heeft de aantijgingen van de prinses altijd ontkend. Nadat de mensenrechtencommissie van de Verenigde Naties in februari om opheldering had gevraagd, reageerde de familie via een verklaring. Daarin stond dat "er thuis voor de prinses wordt gezorgd door haar familie met ondersteuning van medische deskundigen". Ook zou het steeds beter met haar gaan: "We hebben goede hoop dat ze op het juiste moment weer in de openbaarheid terugkeert."

Gewapende commando's

Latifa was drie jaar geleden het land ontvlucht. Ze was per boot naar India gevaren. Daar werd de prinses voor de kust door gewapende commando's gearresteerd en weer teruggebracht. Sindsdien is ze niet in het openbaar gezien. Mogelijk tot aan deze week dus, als de opgedoken foto's authentiek blijken en recent genomen zijn.