Na 12 jaar is het faillissement van DSB afgerond

Het faillissement van de DSB Bank van Dirk Scheringa is na ruim 12 jaar afgehandeld. Alle schuldeisers zijn afbetaald. Alleen de rente die nog over de schulden openstaat, kan niet helemaal worden vergoed.

De curatoren deponeerden afgelopen vrijdag een 'slotuitdelingslijst' bij de rechtbank Amsterdam. Dat is een lijst waarop staat wie nog wat krijgt uit de verkochte bezittingen van DSB Bank. Met het verbindend verklaren van die lijst is het faillissement definitief afgerond. Gisteren werden de laatste betalingen gedaan aan de schuldeisers. De curatoren zeggen tevreden terug te blikken op de afhandeling.

Bankrun

DSB ging in oktober 2009 failliet, na een bankrun; rekeninghouders eisten massaal hun tegoeden op. De bankrun volgde op uitlatingen van bedrijvenonderzoeker Pieter Lakeman, die de ingewikkelde financiële producten die DSB verkocht aan de kaak stelde. DSB-klanten werden torenhoge provisies in rekening gebracht. Er waren 150.000 leningnemers die 7,1 miljard euro van DSB hadden geleend. Zij worstelden vaak met ingewikkelde verzekeringsproducten en hoge schulden. 280.000 spaarders hadden samen een tegoed van 3,6 miljard euro. Voor hen was het onzeker hoeveel zij daarvan terug zouden zien.

Rekeninghouders konden voor tegoeden tot 100.000 euro terugvallen op het depositogarantiestelsel van De Nederlandsche Bank. De gezamenlijke banken moesten hiervoor in 2009 zo'n 3,7 miljard euro op tafel leggen. Voor het afhandelen van de overige verplichtingen gold dat het faillissement plaatsvond in een zeer ongunstige tijd. Met het omvallen van de Amerikaanse zakenbank Lehman Brothers was net een wereldwijde financiële crisis in gang gezet. Dat maakte het onmogelijk om de bezittingen van DSB Bank voor een goede prijs te verkopen.

Uiteindelijk werd deze zomer de laatste portie DSB-hypotheekleningen met een waarde van 1,6 miljard euro verkocht aan de Haagse Bank NIBC. Met die opbrengst konden de laatste openstaande vorderingen worden voldaan.

Na de verkoop van alle DSB-bezittingen blijft nog 650 miljoen euro over voor de schuldeisers die tijdens de afhandeling van het faillissement geen rente over hun vorderingen hebben ontvangen. Daar moet nog wel een verdeelsleutel op worden losgelaten, want in totaal staat er een bedrag van 785 miljoen euro open aan rentevorderingen.

