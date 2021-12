Niet-essentiële winkels alleen open als pakketpunt: 'Druppel op gloeiende plaat'

Dit zijn de afspraken tussen bezorgbedrijven en pakketpunten

DHL: Doet geen uitspraken over hoeveel het voor een winkelier oplevert om pakketjes aan te nemen en te geven, omdat dat volgens een woordvoerder iets tussen het bedrijf en de winkelier is. Niet-essentiële winkels die nu wel openblijven als pakketpunt, krijgen van DHL een extra vergoeding op de voorwaarde dat ze drie uur per dag open zijn. DHL heeft ongeveer 3700 servicepunten in Nederland.

PostNL: Winkeliers met een PostNL-punt krijgen een vergoeding voor de verkochte post- en pakketzegels, voor het aannemen of afgeven van een pakket en een bonusvergoeding, afhankelijk van de kwaliteit en prestatie. Over de hoogte van die vergoedingen doet PostNL geen uitspraken. Niet-essentiële winkels krijgen vanwege de lockdown een minimale tegemoetkoming van 114 euro per dag als ze openblijven als pakketpunt. PostNL heeft in Nederland 4000 PostNL-punten, iets meer dan de helft is in niet-essentiële winkels.

DPD: Een DPD-pickup parcelshop ontvangt een bepaald bedrag per pakket dat verschilt per gewicht. Over de hoogte van die bedragen doet DPD geen uitspraken. In Nederland zijn er 1500 parcelshops van DPD.