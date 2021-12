Brabantse huisartsen willen zelf boostervaccins zetten voor 60-plussers

Een groep van ongeveer 135 huisartsen in Oost-Brabant wil zelf op grote schaal coronavaccins toedienen om te zorgen dat 60-plussers versneld een derde vaccinatie zouden krijgen.

"60-plussers wil je zo snel mogelijk boosteren. Zij mogen al een afspraak maken, maar komen vaak pas midden januari aan de beurt", zegt huisarts Geert-Jan van Holten. Van Holten en ongeveer 134 collega's uit Oost-Brabant kwamen daarom samen met de regionale GGD met een concreet plan.

Volgens Van Holten zijn er al concrete plannen dat de GGD aan iedere arts in Oost-Brabant die mee wilde doen vijftien flacons Moderna zou distribueren. Van Holten: "Je haalt zo'n twintig doseringen uit een flacon, dus iedere huisarts zou dan 300 spuiten kunnen zetten."

Regie ligt bij het ministerie

De regie voor de boostercampagne ligt echter bij het ministerie van Volksgezondheid. Het ministerie laat in een reactie weten dat vaccinaties vooral via de GGD's moeten lopen, omdat anders mogelijk "problemen ontstaan met de uitgiftes van coronatoegangsbewijzen en digitale coronacertificaten. Een booster halen bij de GGD zodra je jaar aan de beurt is, is het snelste en het makkelijkst. Je staat dan gelijk goed geregistreerd."

Verder laat het ministerie weten dat "huisartsen die in hun regio met hun GGD al afspraken hebben gemaakt om in hun praktijk te boosteren, dat kunnen doen, mits zij met hun eigen GGD ervoor zorgen dat mensen binnen twee weken goed geregistreerd staan conform landelijke richtlijnen". Dat betekent dus dat het initiatief van de Brabantse artsen volgens het ministerie in principe dus gewoon doorgang kan vinden.

Teleurgestelde huisartsen

Aanvankelijk leek het erop dat het helemaal niet mogelijk zou zijn voor huisartsen om met dit soort initiatieven te komen. Het ministerie kwam echter in de loop van de avond met een reactie waaruit bleek dat het toch mogelijk is om te vaccineren "mits dat de registratie op orde gemaakt kan worden".

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) kreeg vandaag aanvankelijk telefoontjes van teleurgestelde huisartsen en laat weten dat alsnog de landelijke route de voorkeur heeft. LHV-voorzitter Mirjam van 't Veld: "Het is geweldig dat een aantal huisartsen zoveel initiatief heeft ontplooid en dat samen met hun eigen GGD hebben geregeld. Maar we moeten nu kiezen voor de route en de plek waar boostervaccinatie het meest efficiënt kan en dat is bij de GGD GHOR Nederland. De landelijke aanpak van de GGD's kan de boostervaccinatie versnellen."