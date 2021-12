Japanse ruimtetoerist na 12 dagen ISS terug op aarde

In het interview met AP zei hij ook dat slapen aan boord van het ISS hem was tegengevallen. Hij had enkele dagen last van bewegingsziekte en kon moeilijk de slaap vatten door het gebrek aan zwaartekracht en een te warme slaapzak.

Het leverde hem een nieuw respect op voor ruimtevaarders. "Ze beschikken niet alleen over de modernste wetenschappelijke kennis, ze zijn fysiek en mentaal getraind en erg dapper." Kritiek dat alleen superrijken zich nu zo'n reis kunnen veroorloven wierp hij van zich: "Dat is nu zo, maar we weten niet of het over 10, 20 jaar nog steeds zo zal zijn."

Zelf had Maezawa na twaalf dagen toch ook wel last van heimwee: "Zodra ik terug ben, wil ik sushi!"

Maanreis

Maezawa, zijn assistent en hun Russische begeleider werden vanmorgen door terreinwagens opgepikt in de wildernis van Kazachstan, omdat er door laaghangende bewolking geen helikopters konden worden ingezet. Volgens artsen waren alle drie in prima gezondheid.

De komende dagen zullen de drie in Sterrenstad bij Moskou bijkomen en met zwemmen en wandelingen trainen om hun spierkracht te herstellen.

Maezawa, rijk geworden in de mode-industrie, zal zich daarna gaan voorbereiden op een ander groot ruimteavontuur: een reis naar de maan aan boord van Elon Musks SpaceX-ruimteraket. Hij is van plan acht medereizigers uit te nodigen voor die vlucht in 2023.