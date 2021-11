Russisch persbureau krijgt 'buitenaardse correspondent' in ISS

Correspondent Iris de Graaf over het initiatief:

"Rusland focust zich dit jaar meer dan ooit op de ruimte. Dit voorjaar was het zestig jaar geleden dat Joeri Gagarin als eerste astronaut de ruimte in ging, iets wat hier breed werd uitgemeten in de media om de Russen eraan te herinneren hoe trots ze daar op mogen zijn. Ook heeft Rusland in oktober een deel van een film opgenomen in de ruimte én stuurt het nu dus een correspondent van een persbureau de ruimte in. Allemaal 'eerste keren' die moeten bijdragen aan het beeld dat Rusland een grote speler is op het wereldtoneel én ook in de internationale ruimtestrijd.

Daarnaast heeft Rusland laten weten een eigen ruimtestation te willen bouwen - al is het nog maar de vraag of Moskou daar de financiële middelen voor heeft. Maar mocht dat gebeuren, dan leidt dat tot spanningen. Rusland isoleert zich met een eigen ruimtestation van de rest van de wereld. Ook geeft het beoogde ruimtestation beter zicht op de poolgebieden, waar Rusland op nieuwe plekken naar olie en gas wil boren."