Bidens Build Back Better-plan voorlopig de nek omgedraaid

Het Build Back Better-plan had één van Bidens belangrijkste wapenfeiten moeten worden, met investeringen op hele uiteenlopende vlakken. Het plan voorziet in subsidie voor kinderopvang, maar ook in het onderhoud van sociale woningbouw, het reguleren van de kosten van medicijnen en gezondheidszorg en investeringen om klimaatveranderingen tegen te gaan, zoals belastingvoordelen voor Amerikanen die zonnepanelen of een elektrische auto aanschaffen. Het slagen van zijn presidentschap hangt voor een groot deel af van dit plan, vindt Biden.

Dat juist Manchin dwarsligt, mag geen verrassing heten. Op Wyoming na is West Virginia grootste kolenproducent van de VS; 13 procent van de productie komt uit die staat. Manchin vindt dat Bidens investeringsplan fossiele brandstoffen sneller in de ban doet "dan technologisch en markttechnisch mogelijk is". Manchin spreekt van "catastrofale gevolgen".

