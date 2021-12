Bedreiger van Betuws fruitbedrijf opnieuw aangehouden

De hoofdverdachte van het bedreigen van een fruitbedrijf in Hedel is in de gevangenis opnieuw aangehouden. Ali G. uit Bussum wordt er nu van verdacht dat hij vanuit het huis van bewaring opdracht heeft gegeven voor nieuwe bedreigingen.

In mei en juni werden vier woningen in de Bommelerwaard beschoten en werd in Tiel een huis in brand gestoken. De politie meldt dat op deze adressen werknemers wonen van fruitbedrijf De Groot Freshgroup uit Hedel.

Werknemers van dit bedrijf zijn al ruim twee jaar doelwit van een bende drugssmokkelaars. Die zijn boos op het bedrijf, sinds daar in 2019 een partij gesmokkelde cocaïne werd ontdekt en aan de autoriteiten overhandigd.

Miljoenenverlies

De criminelen leden hierdoor een miljoenenverlies en houden de eigenaren van het fruitbedrijf in Hedel daarvoor verantwoordelijk. Al twee jaar worden werknemers van De Groot bedreigd en worden hun woningen belaagd.

Vanwege de aanhoudende bedreigingen mocht de politie gedurende een aantal maanden preventief fouilleren in het gebied rond het fruitbedrijf.

De man die nu is aangehouden wordt gezien als de bendeleider. Het is al de derde keer dat hij is gearresteerd. Afgelopen week werden nog twee inwoners van Bussum opgepakt.

Zij worden verdacht van betrokkenheid bij de voorbereiding van verijdelde aanslagen een jaar geleden in Hilversum. Het vermoedelijke doelwit van die aanslagen was een familielid van De Groot.

In totaal zijn in deze zaak 23 mensen vastgezet. Een aantal is ook al veroordeeld. In februari staan diverse rechtszaken gepland.