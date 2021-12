CDU kiest Friedrich Merz als nieuwe leider

Friedrich Merz is door de leden van de christendemocratische CDU gekozen als nieuwe leider van de grootste oppositiepartij van Duitsland. Hij kreeg ruim 62 procent van de stemmen, maakte de partij bekend. Het partijcongres moet officieel nog instemmen met de uitverkiezing van Merz, maar dat is normaal gesproken een formaliteit.

Het is de derde keer dat Merz een gooi deed naar de hoogste post van de CDU, de partij van de zojuist afgezwaaide bondskanselier Merkel. De nieuwe leider hoort tot de conservatieve vleugel van de partij. Hij volgt Armin Laschet op, die vertrok na het teleurstellende verkiezingsresultaat voor de christendemocraten.

Merz is 66 jaar oud en heeft ervaring als oppositieleider. Van 2000 tot 2002 zat hij de CDU-fractie in het parlement voor. Merkel nam daarna zijn plek in. In 2009 verliet Merz het parlement en werkte hij onder meer als topjurist bij financiële instellingen en investeringsmaatschappijen. In september dit jaar keerde hij terug. De nieuwe leider van de CDU beloofde vrijdag om "voor de partij in zijn volle breedte te staan" en zich ervoor in te zetten dat verschillende politieke meningen en richtingen een plaats krijgen.

Voor het eerst is er per post en online gestemd bij de CDU dat zo'n 400.000 leden telt. Bijna twee derde van hen nam deel aan de stemming.