'Laschet dient ontslag in als deelstaatpremier, wordt parlementslid'

De Duitse CDU-politicus Armin Laschet dient maandag zijn ontslag in als premier van de deelstaat Noordrijn-Westfalen, schrijft het Duitse persbureau DPA. Als hij dat gedaan heeft, kan hij dinsdag worden beëdigd als volksvertegenwoordiger in het parlement in Berlijn.

Laschet hoopte eigenlijk de nieuwe bondskanselier van Duitsland te worden, de opvolger van Angela Merkel. Maar de Union, zoals CDU en CSU samen genoemd worden, haalde bij de verkiezingen voor de Bondsdag 24,1 procent van de stemmen, het slechtste landelijke resultaat in de geschiedenis van de partij.

Coalitie

Eerder deze maand zei Laschet al dat de partij hervormd moest worden en daarmee hintte hij al op zijn eigen vertrek. De nieuwe deelstaatleider van de CDU wordt dan woensdag voorgedragen. DPA schrijft dat volgens de huidige plannen minister Hendrik Wüst van Transport het stokje gaat overnemen.

Ondertussen zijn de coalitieonderhandelingen tussen de sociaaldemocratische SPD, de Groenen en de liberale FDP begonnen. Als de onderhandelingen slagen, zal sociaaldemocraat Olaf Scholz na 16 jaar Angela Merkel opvolgen als bondskanselier.