Kamer wil dat NAM het opslaan afvalwater in Twente per direct opschort

De Tweede Kamer wil dat de regering het injecteren van giftig afvalwater in lege gasvelden in Twente per direct opschort. De regering moet ook zo snel mogelijk met een andere oplossing voor de verwerking van dit water komen, staat in een motie die gisteravond is aangenomen.

Het water is een restproduct van de oliewinning bij het Drentse Schoonebeek door de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) in Twente. De NAM pompt het al jaren naar Twente, waar het ondergronds wordt opgeslagen.

Inwoners van Twente zijn bang dat de bodem en het grondwater vervuild raken en ook dat er aardschokken en verzakkingen kunnen ontstaan, zoals bij de gaswinning in Groningen.

Geen evaluatie

Het kabinet had voor dit jaar op aandringen van de Kamer een evaluatie beloofd, maar die is er niet gekomen. Het CDA-Kamerlid Agnes Mulder is daar boos over. De inwoners van Twente zitten nu nog zeker een jaar in onzekerheid, zei ze. Ze diende daarom een motie in.

Demissionair minister Blok van Economische Zaken had de motie ontraden. Hij zegt dat hij het injecteren niet zomaar kan stoppen, omdat de NAM een vergunning heeft. Het is onduidelijk wat hij met de motie gaat doen.

Sinds 2011 is in totaal 10 miljard liter geïnjecteerd, schrijft RTV Oost. De NAM heeft een vergunning voor de injectie van totaal 45 miljard liter.

Herman Finkers

Het injecteren was begin dit jaar stilgelegd, nadat bij een injectieput in het Twentse Rossum een scheur was ontdekt. Die zat er al drie jaar, maar was door de NAM niet opgemerkt. Na onderzoek van de NAM zei de toezichthouder SodM dat het erop lijkt dat er geen lekken zijn geweest. Enkele weken terug is het injecteren hervat.

Het protest tegen het injecteren kreeg steun van cabaretier en bekende Twent Herman Finkers. Hij stuurde een brief aan de fractievoorzitters van de vier coalitiepartijen, waarin hij opriep met het lozen te stoppen.

"Dit kan Groningen in het kwadraat worden", zei hij, omdat de giftige stoffen in het afvalwater een gevaar voor de volksgezondheid kunnen worden en de landbouwgrond onbruikbaar kunnen maken. Hij sprak van een "levensgevaarlijke roulette".

Ook lokale en provinciale bestuurders van de coalitiepartijen willen dat het injecteren stopt.