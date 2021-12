Wekdienst 17/12: OMT bijeen over omikron • Protest tegen overlast Ter Apel

En dan nog even dit:

De Slowaakse voormalige premier Robert Fico is gisteravond in de hoofdstad Bratislava aangehouden. De politie pakte hem op voor het organiseren van een betoging tegen de coronamaatregelen van de regering.

Vanwege corona zijn in Slowakije samenkomsten van meer dan zes mensen verboden en dat geldt ook voor demonstraties. Fico, die gedurende twee periodes premier was maar tegenwoordig in de oppositie zit, wilde dat verbod omzeilen door een protest te organiseren in de vorm van een auto-optocht.

De politie was het daar niet mee eens en hield hem aan voordat het protest kon beginnen. In een politieauto werd hij weggevoerd.