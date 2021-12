Buschauffeurs vragen met lege bussen aandacht voor onveiligheid rond Ter Apel

De actie duurt het hele weekend. Concreet komt het erop neer dat de buschauffeurs geen mensen meenemen tussen Ter Apel en de omliggende stations. Op de rest van de routes mogen er wel passagiers opstappen.

De chauffeurs willen meer beveiliging op de buslijnen. Volgens vakbond FNV is dat voorstel al voorgelegd bij Qbuzz, maar de busmaatschappij zou er niet in mee zijn gegaan. "Er zit dus niks anders op dan protesteren", zegt een woordvoerder tegen RTV Noord. "Veiligheid voor onze medewerkers is prioriteit nummer één. Ze mogen niet bedreigd of geïntimideerd worden."