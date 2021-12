Openbaar Ministerie behandelt aangifte tegen Marco Borsato met voorrang

Het Openbaar Ministerie (OM) geeft de aangifte tegen Marco Borsato vanwege "onzedelijke betastingen" voorrang op andere zedenzaken. Dat gebeurt vanwege de maatschappelijke impact en omdat bekend is tegen wie de aanklacht is ingediend.

Het OM Midden-Nederland bevestigt dit na berichtgeving door EenVandaag. De woordvoerder voegt eraan toe dat dit wel vaker gebeurt bij zedenzaken, maar dat het altijd een dilemma is om te besluiten welke zaken eerst worden opgepakt.

Door achterstanden bij de zedenrecherche moeten slachtoffers van zedenmisdrijven in sommige gevallen tot twee jaar wachten voordat de politie hun aangifte onderzoekt. Afgelopen voorjaar zei de politie dat er op dat moment 850 zedenzaken langer dan een half jaar moesten wachten op behandeling.

Dinsdag werd bekend dat er aangifte is gedaan tegen de zanger. De woordvoerder van het OM zei toen dat er wordt onderzocht of er sprake is van bewijsbare strafbare feiten. De advocaten van de zanger brachten vervolgens een verklaring naar buiten waarin de artiest de beschuldigingen tegenspreekt. "Ik ontken zoals bekend alle aantijgingen die ik tot dusverre alleen via de pers mocht vernemen", stond in de verklaring.

Advocaat Peter Plasman staat de vrouw bij die deze week aangifte tegen Borsato heeft gedaan. Zij is niet uit op schadevergoeding, maar wil vooral erkenning, zodat ze het hoofdstuk kan sluiten, aldus Plasman in De Telegraaf.

Hoe lang het onderzoek naar de zaak rondom Borsato gaat duren kan het OM nog niet zeggen, maar de verwachting is in ieder geval maanden.