Zuid-Afrikaans hof draait medisch verlof oud-president Zuma terug

De Zuid-Afrikaanse ex-president Jacob Zuma moet toch terug de gevangenis in. Het gerechtshof in Pretoria heeft zijn medisch verlof teruggedraaid. Zuma werd begin september op vrije voeten gesteld vanwege zijn slechte gezondheid. Volgens de gevangenisautoriteiten had hij meerdere operaties nodig.

Maar het hof oordeelt nu dat Zuma niet vrijgelaten had mogen worden, ook al was hij onder streng toezicht blijven staan. De periode dat Zuma op vrije voeten is geweest, zal bovendien niet van zijn gevangenisstraf worden afgetrokken. Dat betekent dat hij nog dertien maanden cel moet uitzitten.

Zuma heeft in totaal vijftien maanden cel opgelegd gekregen voor minachting van de rechtsstaat. Hij had geweigerd mee te werken aan een onderzoek naar corruptiepraktijken onder zijn presidentschap van 2009 tot 2018. Critici beschuldigden de oud-leider ervan zijn medische problemen als excuus te gebruiken om eerder vrij te komen.

Rellen en plunderingen

Ondanks de veroordeling is de oud-president nog altijd erg populair onder de bevolking. De gevangenneming van Zuma leidde in juli tot grootschalige rellen en plunderingen, waarbij 300 Zuid-Afrikanen om het leven kwamen.

Die rellen vonden plaats in provincie Gauteng, economisch en politiek het belangrijkste deel van het land. Ook waren er rellen in KwaZulu-Natal, waar Zuma vandaan komt.