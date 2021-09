Ex-president Zuma van Zuid-Afrika voorwaardelijk uit gevangenis om gezondheid

Voormalig president van Zuid-Afrika Jacob Zuma is voorwaardelijk vrijgelaten uit de gevangenis. Hij zat een straf van vijftien maanden uit. De beslissing is genomen vanwege de slechte gezondheid van de 79-jarige Zuma, zeggen de Zuid-Afrikaanse autoriteiten.

Zuma zat sinds juli in de gevangenis voor minachting van de rechtsstaat. Hij weigert te verschijnen bij een commissie die corruptiepraktijken onderzoekt in de tijd dat Zuma president was. Hij leidde het land tussen 2009 en 2018.

Volgens het ministerie dat over gevangenissen gaat, zal Zuma gedurende de rest van zijn straf onder streng toezicht blijven staan. In een verklaring staat dat Zuma aan een "specifieke set maatregelen" zal moeten voldoen. Die worden verder niet gespecificeerd.

Op dit moment ligt Zuma in het ziekenhuis, maar als zijn behandeling erop zit mag hij terugkeren naar huis. Wat hem precies mankeert is onduidelijk.

Grootschalige rellen

Vanwege zijn ziekenhuisopname werd de behandeling van een andere rechtszaak over corruptie een paar weken geleden uitgesteld. Critici vermoeden dat Zuma zijn medische problemen als excuus gebruikt om verder niet terecht te hoeven staan. Het vervolg van de corruptiezaak is nu gepland voor 9 september.

Ondanks de beschuldigingen van corruptie is Zuma nog altijd erg populair bij een deel van de bevolking. Toen hij in juli vast werd gezet, leidde dat tot grootschalige rellen en plunderingen waarbij 300 Zuid-Afrikanen om het leven kwamen.

Die rellen vonden plaats in Gauteng, economische en politiek het belangrijkste deel van het land, en in de provincie KwaZulu-Natal. Zuma komt uit die provincie.