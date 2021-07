President Z-Afrika: geweldsuitbarsting in KwaZulu, Gauteng was gepland

De Zuid-Afrikaanse-president Cyril Ramaphosa heeft tijdens een bezoek aan Durban gezegd dat de geweldsuitbarsting in twee provincies in zijn land volgens een vooropgezet plan zijn verlopen. Hij beschreef de rellen, plunderingen en brandstichting van de afgelopen week als een aanval op de democratie en zei dat degenen die de raddraaiers hebben aangestuurd, voor de rechter worden gebracht.

Bij de rellen en plunderingen in de provincies KwaZulu-Natal en Gauteng zijn 212 doden gevallen. De meeste slachtoffers werden vertrapt tijdens het grootschalige plunderen van winkels, aldus de politie. De ongeregeldheden volgden op de gevangenzetting van voormalig president Jacob Zuma. Die moet een straf van 15 maanden uitzitten wegens het tegenwerken van justitie. Zuma weigerde mee te werken aan een strafrechtelijk onderzoek naar corruptie gedurende de periode dat hij het land leidde.

Een verdachte vast

Staand voor een door plunderingen getroffen winkelcentrum in Durban zei president Ramaphosa dat de politie weet wie er verantwoordelijk zijn voor de aanzet tot de gewelddadigheden. Een verdachte zou zijn vastgezet, anderen worden in de gaten gehouden, zei hij. Er zijn 25.000 militairen in de twee provincies ingezet om de orde te herstellen. In Gauteng, waarin ook Johannesburg ligt, heerst inmiddels een gespannen rust.

In Kwazulu-Natal, de geboortegrond van Jacob Zuma, is naar schatting voor zo'n 850 miljoen euro aan goederen uit winkels en magazijnen gestolen. Militairen en politie beschermen nu transporten met voedsel en medicijnen.