Doden bij rellen Zuid-Afrika na veroordeling oud-president Zuma

In Zuid-Afrika zijn zes doden en een groot aantal gewonden gevallen bij gewelddadige protesten tegen de opsluiting van oud-president Zuma. Ruim 200 mensen zijn opgepakt. Militairen worden naar de provincies KwaZulu-Natal en Gauteng gestuurd, om de orde te herstellen.

De onlusten begonnen afgelopen donderdag in KwaZulu-Natal, waar Zuma vandaan komt. Daarna gingen onder meer in Johannesburg en de noordelijke provincie Gauteng duizenden mensen de straat op om te demonstreren. In Gauteng botsten zo'n 800 betogers met de politie.

Miljoenen euro's schade

De betogers koelden hun woede op gebouwen en voertuigen. In de straten zijn blokkades opgeworpen en winkels geplunderd.

Volgens een regeringswoordvoerder loopt de schade inmiddels in de miljoenen euro's: