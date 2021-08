Corruptiezaak tegen Zuid-Afrikaanse oud-president Zuma opnieuw uitgesteld

Het corruptieproces tegen de Zuid-Afrikaanse oud-president Zuma is opnieuw uitgesteld. De 79-jarige Zuma zou vandaag via een online verbinding voor het gerechtshof in Pietermaritzburg moeten verschijnen, maar zou de zaak niet kunnen bijwonen omdat hij is opgenomen in het ziekenhuis. De zitting is met een maand uitgesteld.

De zaak tegen Zuma gaat om corruptiepraktijken uit de tijd dat hij vicepresident was, nog voor hij president werd in 2009. "Het gaat om omkoping, fraude en witwassen. In die tijd heeft Zuid-Afrika zijn defensieapparaat vernieuwd en hij zou daarbij steekpenningen hebben aangenomen van een Frans wapenbedrijf", zegt correspondent Elles van Gelder in het NOS Radio 1 Journaal. In mei ontkende Zuma alle aantijgingen tegen hem.

De oud-president zit sinds begin juli vast voor minachting van de rechtsstaat. Hij kreeg 15 maanden cel opgelegd omdat hij niet wil verschijnen voor een commissie die onderzoek doet naar corruptiepraktijken in de tijd dat hij president was. Zuma was president van Zuid-Afrika tussen 2009 en 2018.

Afgelopen vrijdag werd hij voor medische observatie in het ziekenhuis opgenomen, waar hij nog steeds verblijft. Eerder werd het proces al uitgesteld en nu gooit zijn ziekenhuisopname dus roet in het eten. Het lag in de lijn der verwachting dat zijn advocaten met een doktersverklaring zouden komen. "Zo probeert Zuma het proces steeds uit te stellen, zodat hij niet nogmaals veroordeeld wordt en misschien een langere gevangenisstraf krijgt", zegt Van Gelder.

Grootschalige plunderingen

De oud-president is populair en heeft ondanks de aanklachten een grote achterban. "Er is nog steeds een grote Free Zuma-beweging in Zuid-Afrika", zegt Van Gelder. Toen Zuma een maand geleden werd vastgezet, leidde dit tot grootschalige rellen en plunderingen van honderden winkelcentra.

Dit gebeurde in de provincie Gauteng, het politieke en economische hart van het land, en in de provincie KwaZulu-Natal, waar Zuma vandaan komt en zijn gevangenisstraf uitzit. Tijdens de plunderingen kwamen ruim 300 mensen om het leven. "Een deel van die rellen en plunderingen was duidelijk georganiseerd door de aanhang van Zuma en mensen dicht bij hem", zegt Van Gelder.

Hard optreden tegen corruptie

De ontwikkelingen rond Zuma's zaak worden nauwlettend in de gaten gehouden om te voorkomen dat er opnieuw rellen uitbreken. President Ramaphosa, partijgenoot van Zuma, ontsloeg meerdere ministers na mislukt optreden van de politie. Ook trok hij meer macht naar zich toe en bracht hij politie en staatsveiligheid onder bij zijn eigen ministerie. Ramaphosa zegt hard te willen optreden tegen corruptie binnen regeringspartij ANC.

De rellen bleven beperkt tot twee provincies, maar de onvrede in het land is wijdverbreid. "Dat ging niet alleen om Zuma die vastzit, maar ook om de ongelijkheid, armoede en werkeloosheid hier", zegt Van Gelder.