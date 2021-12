Oeigoeren in Turkije hopen dat ook Olympische sporters Winterspelen boycotten

Mogelijk meer dan een miljoen Oeigoeren, Kazakken en andere moslimminderheden zitten opgesloten in strafkampen en detentiecentra in de Chinese regio Xinjiang. Er worden steeds meer getuigenissen opgetekend door Oeigoeren die het lukt China te verlaten. Verhalen over gedwongen sterilisatie, abortussen en martelingen in werkkampen.

Simulatie van marteling en gevangenschap

De Verenigde Staten, Canada, Australië en Groot-Brittannië kondigden al aan dat ze geen officials naar de Spelen zullen sturen. De druk op Nederland en andere Europese landen groeit, om ook een diplomatieke boycot aan te kondigen. De Oeigoerse gemeenschap in Turkije verwelkomt zo'n diplomatieke boycot. Maar zij zien het liefst dat ook Olympische sporters weigeren mee te doen aan de Spelen.

In Istanbul, waar veel Oeigoeren wonen, is onlangs een museum geopend met een fototentoonstelling en simulaties van kampen waar Oeigoeren vast worden gehouden. Op basis van getuigenissen en gelekte documenten maakten ze onder meer een martelkamer na.

In deze video geeft de Oeigoerse student Idris Ayas, oprichter van het museum, een rondleiding: