Nibud: mbo'ers lopen honderden euro's mis door financiële onwetendheid

Studenten in het mbo laten geld liggen waar ze recht op hebben. Zo vraagt één op de drie geen zorgtoeslag aan, waardoor ze meer dan 1000 euro per jaar mislopen. Ook doet maar één op de drie belastingaangifte, met als gevolg dat ze mogelijk een teruggave laten lopen. Dat komt naar voren uit onderzoek van het Nibud, het voorlichtingsinstituut over geldzaken.

Mbo'ers hebben vaak geen idee hebben wat er financieel mogelijk is. Een kwart van hen zegt bijvoorbeeld niet te weten wat een zorgtoeslag is (een tegemoetkoming in de zorgkosten voor mensen met een lager inkomen). Ook weet één op de vijf mbo'ers met of zonder bijbaan niet dat je door belastingaangifte te doen geld terug kan krijgen.

Vooral studenten op niveau 1 en 2 zijn hiervan de dupe, in mindere mate geldt dit voor studenten op niveau 3 en 4. Nibud-directeur Arjan Vliegenthart maakt zich zorgen over die eerste groep: "We vinden het verontrustend om te zien dat studenten op niveau 1 en 2 vaker schulden hebben dan andere studenten. Zij lopen ook het vaakst inkomsten mis en maken daardoor misschien onnodig schulden."

Sparen en minder uitgeven

Mbo-studenten weten soms ook te weinig over de mogelijkheden van studiefinanciering. Voor bol-studenten (beroepsopleidende leerweg) op niveau 1 en 2 is de studiefinanciering altijd een gift, ze hoeven dus niets terug te betalen. Toch maakt 10 procent van deze mbo-studenten er geen gebruik van.

Het Nibud stelt wel vast dat mbo'ers beter kunnen rondkomen dan zes jaar geleden. Ze zijn vaker gaan sparen. Ook zeggen studenten dat ze minder uitgeven door de coronapandemie. Het percentage dat schulden heeft, is gedaald van 37 naar 28 procent.

Lessen over geld

Aan het begin van dit studiejaar zei Olaf Simonse van Wijzer in Geldzaken (van het ministerie van Financiën) dat studenten in het mbo niet genoeg les krijgen over omgaan met geld. Dat blijkt ook uit het onderzoek van het Nibud: "Iedereen moet met evenveel kennis van geldzaken de maatschappij instappen", zegt het voorlichtingsinstituut.

Leerlingen op basisscholen, scholen voor voortgezet onderwijs en mbo's zouden daarom allemaal les moeten krijgen over geld. Daarnaast zouden de mbo-opleidingen studenten er vaker op kunnen wijzen dat het mogelijk is om zorgtoeslag aan te vragen en dat belastingaangifte financieel gunstig kan uitpakken.