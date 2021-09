Geen les, wel schulden; te weinig onderwijs over geldzaken op het mbo

Kortetermijnhigh

Deveney Undetiwan is ervaringsdeskundige: "Als ik geld had, gaf ik het meteen uit. De thuissituatie was niet ideaal en daardoor was ik vaak verdrietig. Dan hielp het me als ik iets nieuws ging kopen, dat gaf me een kortetermijnhigh."

Dat verhaal vertelt ze ook als ze gastlessen geeft op het mbo. "Dat helpt om bij jongeren binnen te komen. Zo ervaren ze het zelf ook. Als tijdverdrijf kopen ze iets in de stad en ook online is het zo makkelijk om iets te kopen. Op social media zijn overal advertenties en je kan betalen op afbetaling. Het is fijn als jongeren het gevoel krijgen dat meer mensen dit hebben en dat ze om hulp kunnen vragen."

Volgens Simonse van Wijzer in Geldzaken werkt het goed om een ervaringsdeskundige in te zetten in financiële educatie. Ook de ondervraagde docenten (82 procent) geven aan graag gebruik te willen maken van gastdocenten die aansluiten bij de leefwereld van jongeren. "Maar lang niet alle docenten doen dat", zegt Simonse. "Daar is nog veel te winnen."