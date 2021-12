Demonstratie in Istanbul tegen economisch beleid Erdogan

In Istanbul hebben volgens organiserende vakbonden duizenden mensen meegedaan aan een demonstratie tegen het economische beleid van president Erdogan. Ze betoogden tegen de toenemende armoede en voor verhoging van het minimumloon.

De Turkse economie zit in zwaar weer. De Turkse lira verloor sinds het begin van dit jaar 43 procent van zijn waarde ten opzichte van de Amerikaanse dollar. In Istanbul is het leven volgens het stadsbestuur in een jaar 50 procent duurder geworden.

In de hoofdstad Ankara was ook een demonstratie aangekondigd, maar zover kwam het niet. De gouverneur had een verbod uitgevaardigd. Zeker negentig studenten werden opgepakt voordat zij hun protest konden beginnen.

President Erdogan wordt verantwoordelijk gehouden voor de inflatie van meer dan 20 procent. Hij eiste afgelopen zomer dat de rente zou dalen, omdat een hoge rente inflatie in de hand zou werken. Veel economen denken dat hij de inflatie juist aanwakkert.

Dit zijn beelden van de demonstratie tegen Erdogan in Istanbul: