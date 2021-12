Gierende inflatie in Turkije: 'Elke week wordt er wel iets duurder'

Correspondent Mitra Nazar over de val van de lira

President Erdogan vraagt mensen om hem te vertrouwen en geduld te hebben. Turkije gaat hier beter uit komen, is de boodschap. Dat de lira keldert, is de schuld van buitenlandse valutahandelaren, zegt hij. Eerder had hij het over een internationale rentelobby die probeert Turkije kapot te maken. Met andere woorden: de schuld ligt in het buitenland.

Hoewel iedereen het erover eens is dat het leven met de dag zwaarder wordt, zijn er twee uiterste reacties. Tegenstanders van Erdogan zien dit als een bevestiging van economisch wanbeleid dat ze al jaren zien. Men ziet het als gevolg van het autoritaire leiderschap van Erdogan. Dat er een klimaat is ontstaan waarin niemand hem meer durft tegen te spreken. Er is veel boosheid, ook bij mensen die zich anders politiek niet zo snel zouden uitspreken. Dit gaat over geld, en het raakt iedereen.

Trouwe supporters van Erdogan vertrouwen erop dat het beter wordt en dat de president een plan heeft. Daar is de gedachte dat er ups en downs zijn, en dat men nu even door de zure appel heen moet bijten. Men wijst vaak naar andere landen, waar de inflatie ook hoog is. Toen in Engeland problemen waren met de toevoer van benzine, werd hier op de staatstelevisie gezegd dat het daar veel erger is. De vraag is natuurlijk wel hoe lang die mensen nog rustig blijven afwachten, terwijl hun salaris en spaargeld met de dag verder verdampt.