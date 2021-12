Onderzoek naar mogelijkheid Elfstedentocht in coronatijd

Als het koud genoeg wordt kan het er deze winter van komen: het bestuur van de Elfstedenvereniging onderzoekt de mogelijkheid om een Elfstedentocht in coronatijd te verrijden.

Het bestuur wil een oplossing zoeken "binnen de beperkingen" die als gevolg van de pandemie gelden, zei voorzitter Wiebe Wieling vanochtend op de jaarvergadering van de Koninklijke Vereniging de Friesche Elf Steden.

Dat is opmerkelijk, constateert Omrop Fryslân. Vorig jaar zei Wieling al in november dat er in coronatijd geen Elfstedentocht zou komen. Het verschil is dat er toen nog bijna niemand gevaccineerd was, nu geldt dat voor meer dan 80 procent van de Nederlandse bevolking.

Het bestuur sluit een nieuwe tocht dus niet uit, maar tegelijk is nog onduidelijk welke maatregelen genomen moeten worden om schaatsers en publiek veilig te kunnen ontvangen. Wieling wil de kabinetsmaatregelen voor januari en februari afwachten. Op een vraag van een van de leden of de QR-code gecheckt gaat worden, antwoordde de voorzitter dat iedereen voor de organisatie van de Elfstedentocht gelijk is, gevaccineerd of niet.

Klimaatverandering

Eerder is wel gesuggereerd om de wedstrijd los te koppelen van de toertocht, maar daar voelt het bestuur niets voor. "De tocht moet voor iedereen zijn", zegt ook Klasina Seinstra, die samen met Henk Angenent de laatste Elfstedentocht tot nu toe - in 1997 - won.

Nog even los van de beperkingen als gevolg van corona, heeft de vereniging natuurlijk ook te maken met de klimaatverandering. September dit jaar berekenden deskundigen dat de kans dat we de tocht der tochten ooit nog een keer meemaken op vijf procent. Want om de Elfstedentocht te kunnen rijden is er een lange periode van vorst nodig, en door de opwarming van de aarde zijn de winters steeds minder streng.

Kleine kriebel

Seinstra hoopt evengoed dat het nog eens kan. "Op zo'n winterse dag leeft het weer", zegt ze. "Ik liep vanmorgen met de hond en er lag wat ijs op water. Dan heb je wel een kleine kriebel, van: zou het er nu eindelijk van komen deze winter?"