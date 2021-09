'Onbeperkte Elfstedentocht' leidt deelnemers met beperking heel Friesland door

Met een fiets, rolstoel, scootmobiel, wandelend of op welke manier dan ook in vijf dagen heel Friesland door. Dat is de Onbeperkte Elfstedentocht, die vandaag voor de tweede keer van start gaat. Aan de tocht doen mensen met een chronische aandoening of beperking mee.

De tocht door Friesland is ruim 200 kilometer, maar iedere deelnemer mag zelf bepalen welke afstand per dag afgelegd wordt. "Dat maakt het ook zo leuk, dat iedereen welkom is en dat iedereen zich er goed bij voelt", vertelt deelnemer Jennette Mooibroek aan RTV Drenthe. "Voor sommige mensen is 100 meter per dag al een topprestatie."

Mooibroek had in 2009 een hersenbloeding. Ze raakte verlamd en kan na een lange revalidatie weer lopen en praten. Deelname aan de Onbeperkte Elfstedentocht is belangrijk voor haar. "Ik ben nog wel snel vermoeid, maar dat ik gewoon weer wat kan doen, is fantastisch. Ik wil er weer bij horen."

Avontuur

De 29-jarige Chris Boersma fietst de route met zijn moeder. De tocht is voor hem een alternatief in tijden van corona. "Ik ben een echte festivalganger, Lowlands en Zwarte Cross zijn mijn favorieten. Maar dat kon natuurlijk niet doorgaan. Met de Elfstedentocht wil ik toch een mooi avontuur beleven."

Levi Wijnholds uit Dronten is met zijn 14 jaar de jongste deelnemer. Hij is geboren met hersenletsel. De beperking zit hem niet in de weg. Hij fietst de tocht met zijn vader op zijn nieuwe fiets, schrijft Omrop Fryslân.

De Onbeperkte Elfstedentocht is bedacht door Sandy Krijnen uit Harlingen. Ze heeft zelf MS en had ook regelmatig het gevoel dat ze te vaak aan de kant stond. Met de tocht wil ze alle circa honderd deelnemers een podium geven.