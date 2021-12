Serviërs in Bosnië na stemming dichter bij afscheiding

Oppositieleden verzetten zich daar fel tegen. Ze vrezen dat de voorstellen van Dodik zullen leiden tot nieuwe conflicten in de Balkan en bloedvergieten.

Onder meer de ambassades van de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk sluiten zich daarbij aan en zeggen dat de stabiliteit in de regio in gevaar is door het op het spel zetten van de Dayton-akkoorden. Die maakten in 1995 een einde aan de burgeroorlog in Bosnië, waarbij meer dan 100.000 mensen om het leven kwamen.