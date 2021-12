Almelose kruisboogschutter zegt zich niks te herinneren van doden van vrouwen

De man die wordt verdacht van het doden van twee vrouwen in Almelo zegt zich niets meer te herinneren van de fatale dag in september. Dat verklaarde hij vanmiddag bij de eerste openbare rechtszitting tegen hem. Bij het drama werden twee vrouwen met messteken omgebracht en schoot de verdachte met een kruisboog op hulpverleners.

De verdachte woonde de rechtszaak via een videoverbinding bij. "Ik vind het verschrikkelijk wat er is gebeurd. Maar ik weet er niets meer van. Het is een groot zwart gat. Ik snap dat veel mensen vragen hebben, maar ik heb geen antwoorden voor ze. Sorry." De verdachte deed zijn verhaal vanuit een speciale afdeling van de Zwolse gevangenis, meldt RTV Oost. "Ik heb net zo veel vragen als iedereen."

De 28-jarige Almeloër stond vrijdag 17 september met ontbloot bovenlijf en een kruisboog op het balkon van zijn appartement. Hij zou eerder die dag zijn 70-jarige onderbuurvrouw en haar 52-jarige nicht hebben doodgestoken. Een 33-jarige verpleegkundige uit Rijssen in de flatwoning van de onderbuurvrouw raakte gewond.

De man werd met een schot uitgeschakeld door de politie en overgebracht naar het ziekenhuis. Daar lag hij bijna een maand in coma.

Mogelijk lsd gebruikt

Het Openbaar Ministerie denkt dat de man mogelijk heeft gehandeld onder invloed van lsd. Volgens de officier van justitie gebruikte de verdachte dat vaker.

Tegen de man zou veel bewijs zijn verzameld. Zo zat er bloed van beide omgebrachte vrouwen op zijn sokken en werden in zijn flat een bebloed mes en een kruisboog gevonden. Ook zou hij voorafgaand aan de moorden berichten hebben gestuurd waarin hij aankondigde mensen "af te gaan maken" en dat te gaan doen "in een trip".

Volgens RTV Oost was de man al vaker in aanraking geweest met hulpinstanties en lijdt hij aan psychoses. De daad zou mogelijk zijn bedoeld om aandacht te trekken, omdat hij niet de juiste hulp kreeg. De burgemeester van Almelo heeft gevraagd dat uit te zoeken.

Volgens advocaat Kalk, die de verdachte bijstaat, was zijn cliënt stomverbaasd toen hij hem vertelde dat hij verdacht werd van een dubbele moord. "Hij weet er niets meer van." Kalk suggereert ook dat het coma zijn geheugen kan hebben aangetast. "Mijn cliënt had in ieder geval geen reden om de vrouwen om te brengen."

Nabestaanden

Advocaat Diekstra, die enkele nabestaanden bijstaat, gaf een korte verklaring. "Mijn cliënten dachten tot aan vandaag dat er een fout in het systeem van hulpverlening was. Maar nu ze weten dat het om een stelselmatige drugsgebruiker gaat, is hun kijk op de zaak wel veranderd."

De verhoren van de verdachte zijn nog niet afgerond. Ze verlopen moeizaam door zijn gezondheid. Ook wordt zijn psychische gesteldheid nog onderzocht in het Pieter Baan Centrum. De rechtszaak gaat in maart verder.