Honderden mensen bij stille tocht slachtoffers steekpartij Almelo

Enkele honderden mensen hebben vanavond in Almelo meegelopen met een stille tocht om de twee vrouwen te herdenken die anderhalve week geleden werden doodgestoken.

Een 70-jarige vrouw en haar 52-jarige nicht kwamen op 17 september om het leven toen zij werden neergestoken in een flatwoning aan de M. Th. Steynstraat in Almelo.

De 28-jarige verdachte in deze zaak ligt in het ziekenhuis. Hij werd neergeschoten door een arrestatieteam. De man woonde ook in de flat en stond na de steekpartij met een kruisboog op zijn balkon en schoot daarmee op de politie.

Deelnemers aan de tocht liepen met spandoeken en foto's van de slachtoffers: