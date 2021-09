Twee doden bij steekincident in Almelo, man met kruisboog gewond

In Almelo zijn twee doden en twee gewonden gevallen bij een steekincident dat gevolgd werd door een incident waarbij een man met ontbloot bovenlijf met een kruisboog op een balkon stond. Dat meldt de politie. De man met de kruisboog is een van de gewonden. Wat de relatie is tussen de slachtoffers en tussen de twee incidenten is nog onduidelijk. Ook over de achtergrond van de incidenten is nog niets bekend.

Meerdere arrestatieteams rukten vanochtend uit naar de M.Th. Steynstraat in Almelo na een melding van een steekincident. Op een balkon van een van de flats in de straat stond vervolgens een man met een kruisboog en een ontbloot bovenlijf.

Volgens verslaggever Leroy Vugteveen van RTV Oost heeft hij met de kruisboog geschoten. "Hij heeft zeker een pijl afgeschoten, misschien wel meer. Er lag in ieder geval een pijl op straat." Mogelijk heeft de politie ook richting het balkon geschoten.