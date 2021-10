Almelose kruisboogschutter ontwaakt uit coma en is aanspreekbaar

De Almelose kruisboogschutter die ervan verdacht wordt twee vrouwen te hebben doodgestoken, is na bijna een maand uit zijn coma ontwaakt en weer aanspreekbaar. Dat melden bronnen rond het onderzoek aan RTV Oost.

De 28-jarige Almeloër stond vrijdag 17 september met ontbloot bovenlijf met een kruisboog op het balkon van zijn flatwoning. Hij zou eerder die dag zijn 70-jarige onderbuurvrouw en haar 52-jarige nicht hebben doodgestoken. Een 33-jarige verpleegkundige uit Rijssen in het appartement van de onderbuurvrouw raakte gewond.

Niet aanspreekbaar

De verdachte werd door de Dienst Speciale Interventies met een schot uitgeschakeld en gewond afgevoerd naar het ziekenhuis. Sindsdien was hij niet aanspreekbaar. Waarschijnlijk gaat de politie hem volgende week ondervragen.

De man is in het verleden meerdere malen opgenomen geweest met psychische problemen, schrijft RTV Oost. Zo liep hij naakt door de stad tijdens een psychose. De burgemeester van Almelo wil dat de betrokken hulpinstanties zelf nagaan hoe hun onderlinge samenwerking is gegaan.

Honderden mensen liepen vorige maand mee in een stille tocht voor de slachtoffers: