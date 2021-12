Meeste loden leidingen Amsterdamse corporatiewoningen vervangen

Ruim 80 procent van de loden leidingen in Amsterdamse corporatiewoningen zijn vervangen. Wethouders Jakob Wedemeijer en Simone Kukenheim schrijven in een brief aan de gemeenteraad dat woningcorporaties verwachten dat de rest van de leidingen in het eerste kwartaal van 2022 zijn vervangen.

Sinds het najaar van 2019 kwamen de problemen met loden leidingen veelvuldig in het nieuws. Toen kwam de Gezondheidsraad met een advies. Daarin stond dat Nederlanders de afgelopen decennia weliswaar veel minder met lood in aanraking zijn gekomen dan vroeger, maar dat een lage blootstelling aan lood schadelijker is dan aanvankelijk werd gedacht.

Sinds 1960 is het niet meer toegestaan om loden waterleidingen aan te leggen, maar naar schatting waren er nog tussen de 100.000 en 200.000 woningen waarvan de leidingen niet waren vervangen. De afgelopen tijd hebben al diverse gemeenten uitgebreide programma's opgezet om loden leidingen helemaal uit te bannen.

Juridische procedures

In Amsterdam bezitten woningcorporaties in totaal 87.312 woningen die voor 1960 gebouwd zijn. Uit controles die sinds begin vorig jaar zijn uitgevoerd bleek dat in 3987 woningen loden leidingen zaten. Het merendeel van die woningen staan in Amsterdam-Noord, schrijft AT5.

Inmiddels zijn de meeste leidingen vervangen. "Voor het resterende deel, met name gelegen in Amsterdam-Noord, zijn de werkzaamheden of reeds in gang gezet, of konden die nog niet gepland worden met bewoners, of nog niet uitgevoerd omdat een juridische procedure met bewoners doorlopen moet worden", schrijven de wethouders.

Ook op andere plekken zijn de leidingen weggehaald, meldt NH Nieuws. In alle gebouwen van de gemeente, schoolgebouwen, kinderdagverblijven en voor- en naschoolse opvang van voor 1960 zijn de aanwezige loden leidingen inmiddels opgespoord en vervangen.