Gemeente Amsterdam wacht niet meer af en gaat zelf loden leidingen opsporen

Hoe zat het ook alweer?

In 2019 werd in woningen in Amsterdam-Noord hoge concentraties lood gevonden in het drinkwater. Via leidingen kan er lood in het drinkwater terecht komen. Dit is zelfs in kleine hoeveelheden al erg schadelijk voor de gezondheid.

In woningen die voor 1960 gebouwd zijn, kunnen loden drinkwaterleidingen aanwezig zijn. Na 1960 werd het verboden om nieuwe aan te leggen. Naar schatting hebben tussen de 100.000 en 200.000 van de in totaal 8 miljoen woningen in Nederland nog loden leidingen. Vervanging is een verantwoordelijkheid van de eigenaar.