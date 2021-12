Kabinet-Rutte IV bijna rond, begin volgende week presentatie

NOS-verslaggever Ron Fresen: lastigste punten nu op tafel

"We horen dat de allerlaatste punten nu op tafel liggen, maar het zijn wel de lastigste punten die politiek gevoelig liggen of bij een of meer partijen pijn doen. Dat hebben ze wel tot het laatste bewaard. Toch ziet het er wel naar uit dat dit niet meer gaat mislukken. Mogelijk is er snel witte rook en dan begin volgende week, misschien maandag of dinsdag, de presentatie van de plannen."