Maanden cel voor relschoppers Rotterdam, mogen jaar lang niet in centrum komen

Twee mannen uit Krimpen aan den IJssel en Rotterdam zijn via snelrecht veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf maanden, waarvan twee voorwaardelijk. Ze waren betrokken bij de rellen van vorige maand in Rotterdam.

Van de rechter mogen beide mannen een jaar lang niet in het centrum van Rotterdam komen en moeten ze een schadevergoeding van 1000 euro betalen. De officier van justitie had tegen beiden een celstraf van zes maanden geëist, waarvan een maand voorwaardelijk.

De 30-jarige Krimpenaar, die werd verdacht van stenen gooien en een aanval op een ME-bus, verklaarde tijdens de zitting dat hij zich had laten meeslepen, schrijft de regionale omroep Rijnmond. "Niet best", zei hij. Ook zei hij zich niet verantwoordelijk te voelen voor het aanvallen van een politiebus. "Als je bij de ME gaat, is dit het risico van het vak", aldus de verdachte.

De verdachte meldde zich vorige week bij de politie nadat hij zichzelf had herkend op camerabeelden die de politie had gedeeld. De man vertelde dat hij sinds enkele jaren gelovig is. "Dat was die avond niet te zien", zei hij. "Ik heb gezondigd." De politierechter zei geschrokken te zijn van het gedrag. "U heeft echt afkeurenswaardig gedrag getoond tegen de politie. Je zet echt wat op het spel als je je zo mee laat slepen. Berouw komt na de zonde", aldus de politierechter.

Zo ging het eraan toe tijdens de rellen in Rotterdam: