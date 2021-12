Amalia in Raad van State: 'Ik zal nog veel moeten leren'

Dat Amalia nu van rechtswege zitting heeft in de Raad van State, is haar eerste officiële functie als kroonprinses. Die functie is vooral ceremonieel van aard: weliswaar kan Amalia iedere woensdagmiddag deelnemen aan vergaderingen van de Afdeling advisering, maar ze heeft geen stemrecht.

Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst heeft de kroonprinses, net als haar moeder Máxima en koning Willem-Alexander, in de praktijk geen inhoudelijke betrokkenheid. Koningin Máxima heeft sinds oktober 2004 zitting in de Raad van State en de Afdeling advisering. De dagelijkse leiding van de Raad is in handen van de vicepresident, Thom de Graaf.

Eerst studeren

Door deel te nemen aan de vergaderingen van de Afdeling advisering kan Amalia kennis opdoen over staatsrecht en wetgeving. Die onderwerpen kunnen haar later van pas komen als ze haar vader opvolgt als staatshoofd.

Zelf hoopt ze overigens dat het nog even duurt voordat het zover is. "Ik hoop dat ik het een tijdje voor me uit kan schuiven, hè papa?" vroeg ze retorisch aan Willem-Alexander op de persconferentie na de ceremonie. "Maar voor de rest hoop ik dat als de dag aanbreekt dat ik het ambt op me moet nemen, dat ik er dan klaar voor ben."

De kroonprinses zal pas na haar huidige tussenjaar en studie vergaderingen van de Raad van State gaan bijwonen. Haar vader deed dat ook pas na zijn studententijd en militaire dienst.

Amalia vierde gisteren haar 18e verjaardag. Een overzicht van beelden van de kroonprinses door de jaren heen: